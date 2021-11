Biedt vertrek Solskjaer bij Manchester United nieuwe kansen voor Van de Beek?

2G-Tijd­perk in Oostenrijk: ‘Niet ingeënt, is niet voetballen’

Waar in Nederland de 2G-discussie nog volop gaande is, is dat pleit in Oostenrijk al lang beslecht. Morgen start de Oostenrijkse voetbalcompetitie met Red Bull Salzburg - FC Flyeralarm Admira in het 2G-tijdperk. „Niet ingeënt, is niet voetballen”, zegt Frenk Schinkels in De Limburger.

