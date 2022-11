Bijltjesdag in Engeland: Arsenal, Chelsea en Tottenham vliegen allemaal uit League Cup

De grote kraker in de derde ronde van de League Cup was de ontmoeting tussen Manchester City en Chelsea. Pep Guardiola hield sterren als Kevin de Bruyne, de niet geheel fitte Erling Haaland en ook Nathan Aké op de bank. Bij de Londense opponent, vorig jaar verliezend finalist, was er een basisplaats voor Hakim Ziyech. De Marokkaan was met Chelsea in de eerste helft aangewezen op verdedigen, maar zijn ploeg kreeg via Christian Pulisic wel de beste kans op de openingstreffer.

Na rust was het in een tijdsbestek van vijf minuten plots twee keer raak. Chelsea-doelman Édouard Mendy had zijn ploeg al een paar keer op de been gehouden, toen Riyad Mahrez een vrije trap van net buiten het zestienmetergebied over de muur binnen krulde. De Algerijn stuitte bij een nieuwe kans nog eens op Mendy, waarna de meegelopen spits Julián Álvarez de bal voor het intikken had: 2-0. Chelsea-trainer Graham Potter probeerde het daarna nog door onder anderen Ziyech naar de kant te halen en Raheem Sterling, Kai Havertz en Mason Mount in te brengen, maar het kwaad was al geschied.

Volledig scherm Hakim Ziyech in actie tegen Manchester City. © Action Images via Reuters

Liverpool heeft handen vol aan Derby

Titelverdediger Liverpool verloor ruim twee jaar geleden voor het laatst in het tweede Engelse bekertoernooi. Jürgen Klopp besloot voor het treffen met Derby County zijn hele elftal om te gooien. Darwin Núñez en Roberto Firmino zaten op de bank, terwijl Mohamed Salah er helemaal niet bij was op Anfield.

Met die tweede garnituur had Liverpool zijn handen vol tegen de club uit het Championship. Toen er met nog een kwart wedstrijd te voetballen nog altijd niet gescoord was, besloot Klopp dat het tijd was voor Núñez en Firmino. Ook zij konden de ban echter niet breken, waardoor het 0-0 bleef en er in Liverpool penalty's aan te pas moesten komen.

In die strafschoppenserie kroonde de Ierse doelman Caoimhin Kelleher zich tot de held van Liverpool, zoals ook in de laatste finale tegen Chelsea al het geval was. Tot drie keer toe wist hij een inzet van de bezoekers te keren, waarna Harvey Elliott de winnende tegen de touwen schoot.

Volledig scherm Harvey Elliott met de winnende penalty. © AP

Brighton wipt Premier League-koploper eruit

Ook Arsenal-trainer Mikel Arteta gaf de nodige spelers rust. Liefst tien veranderingen voerde de Spanjaard door ten opzichte van de overwinning bij Chelsea afgelopen zondag (0-1). Tegen Brighton & Hove Albion zorgde Edward Nketiah na 20 minuten voor de openingstreffer, maar niet veel later was het voormalig Gunner Danny Welbeck die de bezoekers vanaf de stip weer langszij bracht.

Na de pauze was het niet de koploper, maar de nummer 6 van de Premier League die brutaal de leiding greep in het Emirates Stadium. Arsenal-doelman Karl Hein had geen antwoord op de inzet van Kaoru Mitoma en nog geen kwartier later werd de Est opnieuw geklopt door Tariq Lamptey: 1-3.

Volledig scherm Een dolgelukkige Tariq Lamptey viert de 1-3. © AFP

Forest te sterk voor Spurs

Met Harry Kane in de basis kon Tottenham Hotspur op zijn beurt niet overtuigen bij Nottingham Forest. De 1-0 van Renan Lodi in de 50ste minuut zat er dan ook al even aan te komen. Jesse Lingard maakte het daarna nog wat erger voor Spurs. Daarop besloot Antonio Conte aanvoerder Kane naar de kant te halen, maar de club uit het noorden van Londen had geen antwoord meer. Ook niet toen Nottingham Forest een kwartier voor tijd met een man minder kwam te staan: 2-0.

De loting voor de vierde ronde van de Carabao Cup wordt morgenavond verricht na de wedstrijd tussen Manchester United en Aston Villa. Een andere Premier League-ploeg die dan niet in de koker zit is West Ham United. Ook de ploeg van David Moyes verloor, na strafschoppen was Blackburn Rovers te sterk. Newcastle United en Southampton wisten hun penaltyserie tegen respectievelijk Crystal Palace en Sheffield Wednesday wel winnend af te sluiten.