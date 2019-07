Bijna 20 miljoen aanvragen kaartjes EK 2020

Vanuit 213 landen kwamen inschrijvingen binnen, voor in totaal 19,3 miljoen kaarten. Er zijn voor het publiek in totaal 3 miljoen kaarten beschikbaar voor het EK, dat door heel Europa wordt gespeeld. Voor het EK 2016 in Frankrijk werden 11 miljoen tickets aangevraagd.

Lees ook Kaarten voor EK 2020 erg in trek bij Nederlandse voetbalfans Lees meer

De finale op 12 juli 2020 in Londen is het meest populair. Daar werden 1,9 miljoen kaarten voor aangevraagd, 22 keer de capaciteit van stadion Wembley. Voor de openingswedstrijd op 12 juni in het Stadio Olimpico kwamen 540.000 aanmeldingen binnen. Dat is acht keer de capaciteit van het Romeinse stadion.

De duels in de Johan Cruijff Arena, waar drie groepswedstrijden en een duel uit de achtste finales worden gespeeld, zijn ook heel populair. De UEFA meldde dat na de halve finales en de eindstrijd in Londen de groepswedstrijden in München en Amsterdam het meest in trek zijn. De andere speelsteden zijn Bakoe, Bilbao, Boedapest, Boekarest, Dublin, Glasgow, Kopenhagen en Sint-Petersburg.

De inschrijftermijn is nu gesloten. De kaarten worden via loting toegewezen. In de loop van volgende maand krijgen de gelukkigen bericht van de UEFA. Ze kunnen hun aangevraagde kaartjes dan ook daadwerkelijk aanschaffen.

Tijdens de eerste verkoopfase zijn 1,5 miljoen kaarten beschikbaar. Na de loting voor de Europese eindronde, op 30 november, begint de tweede verkoopfase met 1 miljoen tickets. De laatste fase vindt in april 2020 plaats, nadat de laatste vier deelnemers bekend zijn geworden via de play-offs.