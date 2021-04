Bilbao geschrapt als speelstad EK; organisatoren woedend

Bilbao is niet langer speelstad op het EK van komende zomer. Dat hebben de organisatoren van de Spaanse stad bekendgemaakt in een persbericht. De wedstrijden zouden er plaatsvinden in stadion San Mames van Athletic Club.

De lokale Baskische organisatie is woedend over de ‘eenzijdige’ beslissing van de UEFA en dreigt met juridische stappen. In een zeven pagina’s tellende verklaring stellen de organisatoren dat niemand het recht heeft om het imago van Bilbao - dat zich jarenlang heeft voorbereid om het EK te verwelkomen - te beschadigen.

Drie groepswedstrijden van Spanje in poule E, met Polen, Zweden en Slowakije, zouden in Bilbao plaatsvinden, plus een duel in de achtste finales. De Baskische stad heeft echter vanwege de huidige coronaproblematiek niet kunnen garanderen dat er publiek bij deze wedstrijden aanwezig kan zijn. De UEFA besloot daarop de Baskische stad als speellocatie te schrappen. Mogelijk wordt Bilbao vervangen als speelstad door Sevilla.

Naast Bilbao kregen München en Dublin nog tot vrijdag de tijd om na te gaan of ze al dan niet toeschouwers kunnen verwelkomen, maar wat Bilbao betreft is de beslissing dus al gevallen. De zeer strikte gezondheidsmaatregelen van de Baskische gaststad maken het erg moeilijk om publiek toe te laten. De overige negen gaststeden, waaronder Amsterdam, konden wel garanties geven dat er fans in de stadions zullen worden toegelaten. Die voorwaarde is nadrukkelijk door de UEFA gesteld.

Op het EK in meerdere landen, dat met een jaar werd uitgesteld vanwege de coronacrisis en op 11 juni van start gaat, is Nederland ingedeeld in een poule met Oostenrijk, Oekraïne en Noord-Macedonië. De groepsduels werkt Oranje af in de Johan Cruijff Arena.