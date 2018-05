Bilbao-topscorer Raúl Garcia geopereerd na hartritmestoornissen

De middenvelder, tweevoudig international van Spanje, speelde eerder jarenlang voor Atlético Madrid. Hij won met die club in 2010 de Europa League en vier jaar later de Spaanse titel. De finale van de Champions League in dat jaar ging verloren tegen Real Madrid. De middenvelder uit Pamplona stapte in 2015 over naar Athletic Bilbao. Vorig seizoen maakte Raúl Garcia ook tien doelpunten voor zijn club.



De Basken deden de laatste jaren vaak mee om Europees voetbal, maar beleven nu een roemloos seizoen. Athletic Bilbao staat op de veertiende plek in de hoogste Spaanse klasse en maakt geen kans meer op een Europees ticket.