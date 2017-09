'Binnen 48 uur besluit over positie van Frank de Boer'

Door de nederlaag bij Burnley is Crystal Palace de eerste club sinds 1924 op het hoogste Engelse niveau die puntloos is na vier competitieduels zónder ook maar één keer te hebben gescoord. De laatste club die dat 'presteerde' was Preston North End in 1924.



Na de nederlaag op Turf Moor vreesde Frank de Boer niet voor ontslag. Wel tast hij in het ongewisse over zijn positie. Volgens de oud-coach van Ajax, die vorig jaar bij Internazionale al na 85 dagen zijn biezen kon pakken, was er voor het treffen met Burnley geen ultimatum gesteld door Parish.



,,Nee, ik heb een goede relatie met de preses en het bestuur”, gaf hij aan. ,,Natuurlijk zijn we zeer kritisch naar elkaar toe, maar als we afscheid nemen staan de neuzen altijd dezelfde kant op. We staan achter ons project, weten waar we vandaan komen en wat we willen bereiken. Ik ben ervan overtuigd dat ons dat lukt.”