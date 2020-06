Biseswar met PAOK onderuit in topper met Olympiakos

Speelschema Eindelijk weer bomvolle voetbalka­len­der: vanaf dinsdag is het elke dag raak

21:02 De speelkalender in de vier grote competities (Bundesliga, Premier League, Serie A en La Liga) krijgt steeds meer vorm en dus is het voorzichtig tijd om de agenda in te tekenen. Zet je schrap, want vanaf dinsdag is er geen dag meer zonder topvoetbal deze maand.