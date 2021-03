Bizar ontslag in Turkije: Galatasaray zet Belhanda op straat na kritiek op grasmat

Younès Belhanda is niet langer speler van Galatasaray. De Turkse club heeft het contract van de creatieve middenvelder ontbonden, nadat hij zich in gesprek met tv-zender beIN Sports kritisch uitliet over de grasmat van het Türk Telekom Stadion, de thuishaven van de nummer 2 van de Turkse competitie.

Galatasaray stelt dat Belhanda met zijn kritische uitspraken het imago van de club en de reputatie van de directieleden heeft geschaad. De Turken hebben het contract van de 30-jarige Marokkaans international ontbonden omdat ‘de situatie met Belhanda onhoudbaar is geworden’.

De middenvelder was na het 2-2 gelijkspel van afgelopen zondag tegen Sivasspor niet te spreken over de grasmat. De 50-voudig international zei na afloop voor de camera's van beIN Sports: ,,Het slechte veld heeft ons duidelijk benadeeld. De club moet hier iets aan doen. Het bestuur weet dat dat wij graag op een goed veld spelen. Zelfs ons trainingsveld is beter. Dit is niet normaal. Er moet een oplossing komen.”

Galatasaray was niet te spreken over deze uitspraken en heeft als oplossing het contract van Belhanda ontbonden. Of de club nog iets doet met het slechte grasveld is niet duidelijk.

Belhanda speelde sinds 2017 131 wedstrijden voor de club en werd tweemaal landskampioen. Dit seizoen was de geboren Fransman ook basisspeler. In 22 wedstrijden was hij bij 9 doelpunten betrokken (6 goals, 3 assists). Eerder speelde hij onder andere voor het Franse Nice en Montpellier.

Galatasaray deelde op zijn Twitteraccount het interview van Belhanda:

Volledig scherm Younès Belhanda speelde 50 interlands voor Marokko. © REUTERS