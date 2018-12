Bizar record Alcácer: 10 goals als invaller

Paco Alcácer 10 (2018-2019)

De beste ‘Joker’ uit de historie van de Bundesliga. En dan te bedenken dat we dit seizoen nog niet eens op de helft zitten. Best kans dus dat Alcácer zijn record deze jaargang nog gaat verbeteren. Scoorde in alle 7 wedstrijden waarin hij van de bank kwam. In totaal al goed voor 12 goals in 11 competitiewedstrijden.

Volledig scherm Paco Alcácer begon ook in Düsseldorf op de bank. © EPA

Nils Petersen 9 (2016-2017)

Met 9 goals als invaller had Freiburg-aanvaller Nils Petersen het record in het seizoen 2016-2017 behoorlijk scherp gezet. De inmiddels 30-jarige spits, dit jaar vooral basisspeler, is dan ook een echte specialist. Met 20 goals als supersub is hij nog altijd de meest trefzekere invaller aller tijden in de Bundesliga.

Volledig scherm Nils Petersen. © Patrick Seeger/dpa

Ioan Viorel Ganea 9 (2002-2003)

Dat VfB Stuttgart in 2003 tweede werd achter kampioen Bayern München was mede te danken aan deze Roemeense aanvaller met een neusje voor de goal. In 17 invalbeurten was Ganea 9 keer trefzeker. Hij vertrok vervolgens naar het Turkse Bursapor. Speelde later nog bij Wolverhampton Wanderers.

Volledig scherm Ioan Viorel Ganea (r) in duel met Martin Stranzl (München 1860). © EPA

Christian Wück 7 (1991-1992)

Stond in het seizoen 1991-1992 slechts vijf keer in de basis bij FC Nürnberg, maar kwam toch aan 35 wedstrijden. Dat hij vaak werd ingebracht was niet zo vreemd, want de middenvelder scoorde maar liefst zeven keer als invaller. Speelde ook nog voor Karslruher SC, Wolfsburg en Arminia Bielefeld. Maar zo trefzeker als in dat ene seizoen werd hij nooit meer.

Volledig scherm Christian Wück (r) in actie namens VfL Wolfsburg. © EPA

Vahid Hashemian 7 (2002-2003)

Was bij VfL Bochum meer dan een goede invaller, want na de 7 goals die hij in 2002-2003 maakte als supersub schoot hij er een jaar later als basisspeler 16 in. Het leverde de Iraniër een transfer op naar Bayern München, maar daar vond hij in 9 duels niet één keer het net.