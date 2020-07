Bizarre avond voor Sassuolo met vier afgekeurde goals

SamenvattingSassuolo scoorde vanavond vier keer in Stadio San Paolo, maar ging toch met 2-0 onderuit in de uitwedstrijd bij Napoli. Tot vier keer toe vierden de spelers van Sassuolo hun goal, maar de VAR greep steeds in en constateerde dat er buitenspel aan de treffers vooraf was gegaan.

Napoli kwam vanavond al na acht minuten op voorsprong in Stadio San Paolo, toen de rechtsbenige linksback Elseid Hysaj naar binnen kwam en de verre hoek wist te vinden: 1-0. De 26-jarige back uit Albanië maakte daarmee in zijn 189ste wedstrijd in de Serie A eindelijk zijn eerste goal. In deze eeuw deed alleen Alessandro Costacurta bij AC Milan langer over zijn eerste competitietreffer op het hoogste niveau. Hij trof pas doel in zijn 197ste duel in de Serie A.

Sassuolo scoorde in de eerste helft vervolgens twee keer via Filip Djuricic (ex-Heerenveen), maar de 28-jarige aanvallende middenvelder uit Servië zag beide treffers afgekeurd worden na ingrijpen door de VAR.

Kort na rust dacht Francesco Caputo zijn twintigste goal van het seizoen te maken, maar ook de 32-jarige spits van Sassuolo had te vroeg gejuicht. Caputo was even later de aangever bij de goal van Domenico Berardi, maar de man van de assist stond buitenspel. Daarmee bleef het dus bij 1-0. Sassuolo bleef ondanks de vier afgekeurde treffers jagen op de gelijkmaker, maar die kwam er niet meer. Allan zorgde in de blessuretijd voor de 2-0 eindstand namens Napoli.

Napoli staat zevende in de Serie A, maar de ploeg van Gennaro Gattuso was op 17 juni al zeker van een ticket voor de Europa League nadat Juventus na strafschoppen werd verslagen in de finale van de Coppa Italia. Daarna werd de Serie A pas hervat, waarin er voor Napoli dus niets meer op het spel stond. Sassuolo streed dit seizoen ook lange tijd voor een plek in de Europa League, maar na de 1-2 nederlaag tegen AC Milan was dat doel uit zicht. Echte gevolgen hadden de vier afgekeurde goals voor Sassuolo dan ook niet. De achterstand op Napoli liep op naar negen punten.

Hellas Verona en Parma staan twee punten achter op Sassuolo, dat voor het zevende seizoen op rij uitkomt in de Serie A.

