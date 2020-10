Blamage koploper Real Madrid tegen Cadiz: ‘Een heel slechte avond voor ons’

SamenvattingReal Madrid is in de vijfde speelronde van La Liga de ongeslagen status kwijt. De koploper leed in het eigen Bernabéu een sensationele 0-1-thuisnederlaag tegen promovendus Cádiz.

De Hongaarse aanvaller Anthony Lozano maakte na ruim een kwartier spelen het doelpunt, nadat Álvaro Negredo de bal met zijn hoofd goed had klaargelegd. Real-trainer Zinédine Zidane wisselde in de rust liefst vier keer, onder anderen zijn aanvoerder Sergio Ramos. De gelijkmaker leverde dat niet op. ,,Zij speelden met meer snelheid en enthousiasme dan wij. Dat mag g een excuus zijn. We speelden een slechte wedstrijd en moeten Cadiz gewoon de complimenten geven. Maar blij zijn we zeker niet", aldus de hoofdcoach.

Dat het slechts 0-1 bleef bij rust verbaasde Zidane. ,,Als zij vaker hadden gescoord, dan had ik dat zeker niet vreemd gevonden. We startten slecht en daar hebben we de hele wedstrijd last van gehad.” Real heeft na vijf duels tien punten. Het gebrek aan scorend vermogen zal Zidane zorgen baren. Zijn ploeg scoorde pas zes keer. Cádiz is voorlopig de nummer twee, met tien punten uit zes wedstrijden.

,,Ik denk niet dat deze wedstrijd een grote impact op ons zal hebben. We doen ons best om de fouten te repareren. We zullen dingen gaan veranderen. We hebben slechts drie punten verloren. Het zijn wel drie belangrijke punten. Verder niets. Nu richten wij ons op de volgende wedstrijd.” En dat is het Champions Leagueduel met Sjachtar Donetsk op woensdagavond in Bernabéu.

Het FC Barcelona van trainer Ronald Koeman kan later vanavond bij winst op Getafe ook op tien punten komen, maar dan uit vier duels.

