Blatter overweegt juridische stappen tegen FIFA

Sepp Blatter overweegt juridische stappen te nemen tegen wereldvoetbalbond FIFA. De 81-jarige Zwitser, die zeventien jaar als voorzitter van de FIFA werkte, wil zijn naam zuiveren en onderzoekt samen met zijn advocaten of hij zijn oude werkgever voor de rechter kan slepen. ,,We werken aan de zaak'', meldde Blatter aan persbureau Reuters.

Volgens de Zwitser heeft hij informatie en bewijzen in handen, die ingaan tegen het oordeel van de ethische commissie van de FIFA. Blatter werd eind 2015 voor acht jaar geschorst, vanwege een dubieuze betaling uit 2011 aan de toenmalige UEFA-voorzitter Michel Platini.

Blatter stapte in juni 2015 op bij de FIFA, kort nadat hij weer was herkozen als voorzitter. De wereldvoetbalbond was op dat moment in de ban van een enorme corruptieaffaire. Heel wat hoge officials werden voorafgaand aan het verkiezingscongres opgepakt.

De ethische commissie van de FIFA schorste Blatter voor zijn dubieuze deal met Platini. Hij maakte in 2011 een bedrag van 1,8 miljoen euro over naar de Franse oud-topvoetballer voor werkzaamheden die Platini jaren daarvoor had verricht. Ook Platini kreeg straf. In beroep werden hun schorsingen teruggebracht naar zes jaar. Blatter stapte daarop naar het internationaal sporttribunaal CAS, maar die zag geen aanleiding iets aan de straf te doen. Het CAS verlaagde de straf van Platini naar vier jaar.