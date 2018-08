Bleek Dortmund loopt averij op bij Hannover

Cutrone verpest in extremis rentree Karsdorp bij Roma

22:34 Niet Gonzalo Higuaín of Edin Džeko, maar de VAR speelde vanavond een hoofdrol bij AC Milan - AS Roma. Beide clubs zagen twee goals worden afgekeurd door een ingreep van de video-arbiter. De winst ging naar Milan, door een goal in de 95ste minuut van Patrick Cutrone.