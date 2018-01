Blessure United-spits Lukaku valt mee

Lukaku moest tijdens het doelpuntenloos gelijkspel vroegtijdig het veld verlaten na een botsing met Wesley Hoedt. ,,Het is niet zo ernstig”, liet ManU-coach José Mourinho optekenen. ,,Hij zal de eerste week van januari eruit liggen, maar alleen uit voorzorg.”



Met ook Zlatan Ibrahimovic die geblesseerd is, zit Mourinho met de handen in het haar voor de positie van diepe spits. ,,Zlatan zou de logische vervanger van Romelu zijn”, aldus Mourinho. ,,We zullen nu anders moeten spelen, zonder targetman en met de kwaliteiten die we hebben. De spelers geven al het hele seizoen alles wat ze hebben.”



Vanavond tegen Everton liet Mourinho Anthony Martial in de spits spelen.