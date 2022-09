Blessures Frenkie de Jong en Memphis Depay niet de grootste zorg van FC Barcelona in cruciale maand

Van twee afwezigen in drie maanden naar zes blessures in een week. Juist voor de belangrijkste maand, waarin voor FC Barcelona het tweeluik met Internazionale en El Clasico wacht, ziet trainer Xavi na tal van maatregelen die direct effect leken te sorteren zijn ziekenboeg ouderwets volstromen. Daarin zijn reserves Frenkie de Jong en Memphis Depay lang niet zijn grootste zorg.

Spanje kwalificeerde zich dinsdag als laatste, op de valreep en ten koste van rivaal Portugal voor de Final Four van de Nations League. Zes FC Barcelona-spelers vierden feest, onder wie Sergio Busquets, Gavi en Pedri, die met een sterke invalbeurt bijdroegen aan de ontsnapping in Braga. Ondertussen zat hun trainer met de handen in het haar.

Xavi zag een paar uur eerder Hector Bellerin met een spierblessure uitvallen op de training in Catalonië. De vorige maand aangetrokken rechtsback bracht het aantal blessuregevallen in de interlandperiode daarmee op zes. Een hard gelag voor Barça, waar de coach dit jaar alles in het werk stelde om de Spaanse grootmacht weer op oorlogssterkte te krijgen.

Voorzitter Joan Laporta tartte bij het financieel noodlijdende Barcelona zelfs (ongeschreven) morele wetten om aan de wens van Xavi om op elke positie over minimaal twee topspelers te kunnen beschikken. Dat niet alleen. De opvolger van Ronald Koeman wist dat ook er ook op gebied van blessurepreventie nog een wereld te winnen viel.

Barcelona had de voorbije seizoenen met ontelbaar blessuregevallen veel weg van een fysiopraktijk. Het was er een komen en gaan van spelers. Na Ronald Koeman werd ook Xavi er gek van. De trainer bombardeerde blessurepreventie ook tot een van zijn speerpunten op de club en tijdens trainingen.

Volledig scherm Ousmane Dembélé. © REUTERS

Hoe? Door de dokter, fysiektrainer en fysiotherapeut met een team van nog zeven therapeuten overuren te laten draaien. Daarbij maakte het medisch team gebruik van allerlei snufjes, zoals ringen waarmee de hartslag, bewegingen en slaapritme worden bijgehouden en waar mogelijk gecontroleerd. Nog meer GPS-gegevens kregen de medici van FC Barcelona tot hun beschikking om de balans tussen inspanning en rust te coördineren.

En dat leek meteen ook effect te hebben. Sinds het begin van de voorbereiding zag Xavi alleen Pierre-Emerick Aubameyang en Ferran Torres (even) wegvallen, ook nog eens door blessures die zij buiten de club opliepen. De leegstromende ziekenboeg werd misschien wel het meest belichaamd door Ousmane Dembélé. Diens abonnement op de lappenmand liep dit seizoen ineens af. En plots zag het publiek in Camp Nou de rappe Fransman een reeks wedstrijden spelen en flitsen over de flanken.

Dat ook Dembélé zich weer met pijntjes in Catalonië meldt, is nu misschien wel Xavi’s kleinste zorg. Ook de met hamstringklachten teruggekeerde reserves Frenkie de Jong en Memphis Depay bezorgen hem niet de meeste hoofdpijn. De drie verdedigers die met spierblessures wegvallen, doen dat wel.

Volledig scherm Jules Koundé gaat in de interland van Frankrijk tegen Oostenrijk geblesseerd van het veld. © AFP

Naast Bellerin kan Xavi voorlopig ook niet beschikken over Ronald Araujo en Jules Koundé, die tot de interlandperiode ook een ijzersterk duo vormden aan de rechterkant van de gerenoveerde defensie. Zij droegen daarmee ook bij aan Barça’s fraaie serie in La Liga. Daarin werd de ploeg al bijna 450 minuten niet geklopt. In die laatste vijf wedstrijden waren Robert Lewandowski en co liefst 23 keer trefzeker.

De Uruguayaanse mandekker Araujo is vandaag/woensdag zelfs geopereerd aan zijn pees. De publiekslieveling moet minimaal anderhalve maand revalideren en hoopt het WK te halen. Dat betekent dat Barcelona niet over de stopper kan beschikken in de krakers met Internazionale (twee keer), Real Madrid en Bayern München.

Of Koundé het tweeluik in de Champions League en El Clasico haalt valt nog te bezien. Hetzelfde geldt voor diens back-up, Bellerin. Het dwingt Xavi min of meer om oudgedienden Sergi Roberto en Gerard Piqué, van wie de laatste dit seizoen amper speelde, weer van stal te halen in de maand die het seizoen van de opkrabbelende gigant grotendeels zal kleuren.