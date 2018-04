Boateng moet met spierblessure vrezen voor WK

Daarmee is zijn seizoen bij de Zuid-Duitsers sowieso klaar, maar ook Joachim Löw zal met angst en beven naar het herstel van de verdediger kijken. Het WK begint over 48 dagen en dus wordt het een race tegen de klok voor Boateng.



De Bayern-verdediger greep na zo'n half uur naar zijn lies en moest zich na een korte verzorging laten vervangen. Trainer Jupp Heynckes zie na afloop al dat het een spierblessure was en dat zijn protegé er voorlopig uit zou liggen.



De blessure komt hard aan bij Bayern. Zowel in de terugwedstrijd tegen Real als in de bekerfinale tegen Frankfurt moet Heynckes het zonder Boateng doen.



Hoe lang Arjen Robben uit de roulatie is, is nog niet bekend.