Boateng ziet racisme in stadions verergeren

Boateng werd in Berlijn geboren en heeft een Ghanese vader. Hij denkt dat het probleem in Italië alleen maar groter is geworden. ,,Bij mij ging het destijds om vijftig man, nu waren het er volgens mij 10.000.” Ook in Duitsland komen in stadions dergelijke spreekkoren voor volgens Boateng, die zegt in het dagelijks leven amper last te hebben van discriminatie: ,,Maar ik ben 1.90 meter groot en weeg 90 kilo, misschien bedenken ze zich dan eerder.”