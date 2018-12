Boca Juniors stapt naar het CAS

Boca eiste de trofee op na de ernstige ongeregeldheden bij het stadion van River Plate voorafgaand aan het tweede duel, dat daardoor niet werd gespeeld. De bus van Boca was onder meer bekogeld waarbij spelers gewond waren geraakt. Het eerste duel, in het stadion van Boca, was in 2-2 geëindigd.



Boca had de eis eerder bij de Zuid-Amerikaanse voetbalbond Conmebol ingediend, maar vond vrijdag ook in beroep geen gehoor. ,,We hadden daarna tien dagen om naar het CAS te stappen en hebben dat meteen de eerste dag gedaan'', liet een official van Boca, die anoniem wenste te blijven, weten. De twee aartsrivalen uit de Argentijnse hoofdstad treffen elkaar nu op neutrale grond, morgen in het stadion van Real Madrid.



Volgens de official zal de zaak sowieso dienen bij het CAS, ongeacht de uitslag van het duel van morgen.