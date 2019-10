Bondscoach België: ‘We hebben meer kwaliteit dan tijdens WK’

,,We hebben nu meer ervaring en meer kwaliteit in de breedte. Daarnaast zit er een goede mentaliteit in deze groep. In de wedstrijd tegen San Marino wilden ze echt iets aan de fans geven. Het feit dat Yannick Carrasco in de slotfase de bal aan de 18-jarige Yari Verschaeren geeft om een strafschop te benutten, wijst op die uitstekende mentaliteit.”

Krachtsverschil

De Spaanse coach was vol lof over Verschaeren, die vorige maand zijn debuut maakte in de nationale ploeg. De talentvolle middenvelder van Anderlecht mocht tegen San Marino in het laatste halfuur meedoen. ,,Yari is zo’n speler die je doet glimlachen. Hij is de toekomst van het Belgische voetbal. Technisch is hij nu al buitengewoon.”