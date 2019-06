Bondscoach Bicentini gelooft nog in kansen Curaçao na domper in openingsduel

Dat was in de ogen van de bondscoach vooral een onnodige nederlaag. ,,Omdat we in de eerste helft de bovenliggende partij waren. We hadden de controle, maar lieten twee goede kansen bij spelhervattingen onbenut. Een minuut voor het rustsignaal komen zij uit de omschakeling op 1-0 (via Nelson Bonilla, red.). Dat had echt nooit mogen gebeuren’’, treurde Bicentini.



Hoewel Curaçao na rust geen uitgespeelde kansen meer kreeg, weigert Bicentini bij de pakken neer te zitten. ,,Wij zijn nog lang niet verloren. We vliegen nu naar Houston waar we vrijdag Honduras treffen. Ook een sterke tegenstander, maar als we ons normale niveau halen, kunnen we een goed resultaat halen. Het geloof is zeker niet weg.’’



Bij Curaçao spelen onder meer PSV-doelman Eloy Room, Cuco Martina, Darryl Lachman, Elson Hooi en Charlison Benschop mee. Woensdag 26 juni speelt Curaçao de laatste poulewedstrijd in Los Angeles tegen Jamaica. De eerste twee gaan door naar de kwartfinales.