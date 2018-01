Bondscoach Giggs mag zelf thuishaven van Wales kiezen

Wales voetbalde de laatste jaren veelal in het onderkomen van Cardiff City, dat plaats biedt aan zo'n 35.000 toeschouwers. In het aanzienlijk grotere Millennium-stadion, waar onder meer het nationale rugbyteam speelt, passen bijna 75.000 fans. Wales speelde daar in 2011 voor het laatst, tegen Engeland.



,,We kijken niet naar de financiële opbrengst, we kijken alleen naar het sportieve aspect'', zei Ford.



De eerste officiële wedstrijd van Giggs als bondscoach is op 6 september bij de start van de Nations League, thuis tegen Ierland. De oud-speler van Manchester United bepaalt waar er dan wordt gevoetbald.