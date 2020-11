Bondscoach Hongarije test vlak voor cruciaal duel positief op coronavirus

Bondscoach Löw: geen denken aan rentree supertrio

9 november Jérôme Boateng, Mats Hummels en Thomas Müller hoeven niet te rekenen op een terugkeer in het Duitse voetbalelftal. Hoewel de drie oudgedienden in topvorm zijn en de ‘Mannschaft’ te kampen heeft met veel blessuregevallen. Dat zegt bondscoach Joachim Löw in voetbalmagazine Kicker. ,,We hebben in principe besloten deze spelers niet te selecteren, daar is niets aan veranderd.”