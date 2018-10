Bondscoach Lippi wil weg uit China

Lippi veroverde in 2006 de titel met Italië bij het WK in Duitsland. Met Guangzhou Evergrande werd hij in China drie keer landskampioen. In 2013 won hij met zijn ploeg tevens de Aziatische Champions League. In 2014 beëindigde hij zijn trainersloopbaan, maar in oktober 2016 ging hij alsnog als bondscoach van China aan de slag.