Bondscoach Marokko haalt uit naar ‘ongedisciplineerde’ Ziyech

Feyenoor­der Aursnes vanwege coronage­val toegevoegd aan selectie Oran­je-opponent Noorwegen

30 augustus Feyenoorder Fredrik Aursnes mag zich melden bij de nationale ploeg van Noorwegen. Bondscoach Stale Solbakken heeft de 25-jarige middenvelder opgeroepen als vervanger van Sander Berge, die zondag bij aankomst in het spelershotel positief testte op het coronavirus en voor tien dagen in quarantaine is gegaan.