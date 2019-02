Bondscoach Paraguay stapt al op na één interland

Duitse voetbal genereert steeds meer inkomsten

12:25 De inkomsten van clubs uit de twee hoogste divisies van het Duitse voetbal zijn weer gestegen. De in de DFL verzamelde clubs - 36 in totaal - komen over het seizoen 2017-2018 samen uit op een bedrag van 4,42 miljard euro. Dat betekent een stijging van 10 procent ten opzichte van het jaar ervoor. In tien jaar tijd is er sprake van een verdubbeling.