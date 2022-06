Bondscoach Parsons voelt zich verantwoordelijk, Van de Donk zag ‘tweede helft om je voor te schamen’

‘Er moet zeker aantal dingen worden verbeterd’

Aanvoerster Sherida Spitse zag in de verloren wedstrijd van Oranje tegen Engeland (5-1) genoeg dingen om van te leren in aanloop naar het EK van volgende maand. Spitse vond dat Oranje een goede eerste helft speelde met veel ‘power’ in de ploeg, maar dat dat in de tweede helft minder werd. ,,Dit is een goede wedstrijd om mee te nemen”, zei Spitse bij de NOS. ,,Maar we moeten ook kijken naar de dingen die wel goed gingen, voornamelijk in de eerste helft. We moeten dicht bij elkaar blijven want we hebben wel kwaliteit in de groep. Maar er moet zeker een aantal dingen worden verbeterd.”



In haar 200e interland miste Spitse bij een stand van 1-1 een strafschop, volgens de middenveldster een belangrijk moment in de wedstrijd. ,,Dan gaat de wedstrijd misschien heel anders. Het is hartstikke zuur dat ik hem mis, maar dat hoort erbij. Beter nu dan tijdens het EK.”