Bondscoach Roberto Mancini luidt noodklok bij Italië: ‘Zijn wedstrijden bij beloften waarbij geen enkele Italiaan op het veld staat’

De Vrij en Dumfries met Inter onderuit tegen Juventus, blamage voor sterren van PSG

Internazionale heeft de tweede plaats in de Italiaanse Serie A overgedaan aan Lazio. De club uit Milaan verloor in eigen huis met 0-1 van Juventus en zag de Romeinse rivaal met 1-0 winnen van AS Roma. De achterstand op koploper Napoli, dat met 0-4 won bij Torino, liep op tot liefst 21 punten.