Bondscoach Southgate na vrouwen in hotel: ‘Kan het niet begrijpen’

,,Er is tijd voor nodig om het vertrouwen te herstellen”, zo zei de voormalige verdediger. Beide spelers, die tegen IJsland debuteerden, zouden twee IJslandse vrouwen in het spelershotel hebben uitgenodigd. Daardoor stapten ze uit de 'bubbel'. Southgate: ,,Maar dat we ze vervolgens naar huis hebben gestuurd was niet alleen een voorzorgsmaatregel om de veiligheid van de rest te garanderen. Het was ook een disciplinaire straf.”

Volledig scherm Phil Foden en Mason Greenwood. © Action Images via Reuters

Engeland won in IJsland en speelde enkele dagen later, zonder de 'boosdoeners', gelijk bij Denemarken. Southgate: ,,Ik kan me nog steeds niet voorstellen hoe Faden en Greenwood hebben gedacht dat dit gedrag acceptabel was. Die puzzel moet ik eerst voor mezelf oplossen. Dan zien we verder.”

Consequenties

Engelands volgende wedstrijd in de Nations League is in oktober op Wembley tegen België. Daarop wil Southgate niet vooruitlopen. ,,Maar ik zal geen blijvende wrok tegen deze jongens koesteren. Hun gedrag heeft consequenties, dan mag duidelijk zijn en dat zullen ze zich realiseren. Ik zal ze daarna helpen de draad weer op te pakken.”

,,Jonge mensen maken vaker fouten dan ouderen”, zegt Southgate. ,,We hoeven ze het niet voor altijd kwalijk te nemen. Ze staan nu in het middelpunt van het nieuws. Dat is voor hun en hun familie al een beproeving op zich.”