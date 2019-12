Borussia Dortmund en RB Leipzig zorgen voor spectaculair gelijkspel in topper

RB Leipzig loopt dankzij het gelijkspel een puntje uit op Borussia Mönchengladbach, maar die ploeg komt morgenavond nog in actie en neemt bij winst op nummer achttien SC Paderborn de koppositie in de Bundesliga weer over. Borussia Dortmund staat nu derde met 30 punten uit de eerste zestien duels. Dat zijn er vier minder dan RB Leipzig en eentje minder dan Borussia Mönchengladbach.



Julian Weigl en Julian Brandt zorgden voor een 2-0 voorsprong voor de thuisploeg, met doelpunten in de 23ste en 34ste minuut. Timo Werner maakte kort na rust twee goals om de stand weer gelijk te trekken. De 23-jarige spits uit Stuttgart scoorde dit seizoen al 23 keer in 24 wedstrijden, waarvan 17 in 16 competitieduels. Jadon Sancho bracht Borussia Dortmund in de 55ste minuut weer op een 3-2 voorsprong, maar RB Leipzig sleepte toch nog een gelijkspel uit het vuur. De Tsjechische spits Patrick Schick, die door Leipzig wordt gehuurd van AS Roma, maakte in de 77ste minuut de 3-3.