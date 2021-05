Borussia Dortmund naar finale DFB Pokal na historische eerste helft

Samenvatting Alles is nog mogelijk voor Barça, maar nederlaag tegen Granada kan grote gevolgen hebben

29 april Een nederlaag tegen het nietige Granada, een rode kaart voor Koeman. Waar FC Barcelona gisteren dacht de koppositie in de Liga over te nemen, eindigde de avond in een onverwachte treurnis. ,,Maar alles is nog mogelijk,” zei de coach.