Borussia Dortmund wil verder met Lucien Favre

We gaan sowieso met hem het nieuwe seizoen in, of hij nu kampioen wordt of niet'', liet sportdirecteur Michael Zorc weten. ,,We zijn zeer tevreden over zijn werk. We hebben een vertrouwensband met hem opgebouwd.''



Favre kreeg afgelopen weekeinde nog kritiek in en buiten Dortmund voor zijn uitspraak dat de titelrace al in het voordeel van Bayern München was beslist. De oud-coach van onder meer FC Zürich, Hertha BSC, Borussia Mönchengladbach en OGC Nice deed die opvallende uitlating na de verrassende nederlaag in de derby tegen Schalke 04 (2-4). Een dag later verspeelde Bayern echter ook punten tegen FC Nürnberg (1-1). Daardoor is het verschil tussen de twee titelkandidaten toch nog maar twee punten, met nog drie speelronden te gaan.