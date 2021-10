Borussia en Malen klaar voor clash met Ajax, Bayern klopt opponent Feyenoord

BundesligaBorussia Dortmund heeft een zorgeloze generale repetitie beleefd voor het Champions League-duel met Ajax. 1. FC Köln werd in het Signal Iduna Park met 2-0 verslagen. Bayern München herstelde zich tegen Feyenoord-opponent 1. Union Berlin van de midweekse bekerblamage en VfL Wolfsburg weet zonder Mark van Bommel weer wat winnen is.

Borussia Dortmund wordt door blessures geplaagd in aanloop naar de Champions League-clash met Ajax. Onder anderen Erling Haaland, Emre Can, Raphaël Guerreiro en Nico Schulz kampen met blessures nadat vorige week met liefst 4-0 werd verloren op bezoek bij Ajax in de Johan Cruijff Arena.

Ondanks de personele problemen boekte de ploeg van Marco Rose wel een zege in de Bundesliga. Het 1. FC Köln van bankzitter Kingsley Ehizibue werd met 2-0 verslagen door goals van Thorgan Hazard en Steffen Tigges. Hazard maakte de 1-0 vlak voor rust terwijl Tigges in de 64ste minuut trefzeker was. Zes minuten daarvoor was Donyell Malen ingevallen. De Nederlander lijkt dan ook op tijd fit te zijn voor het duel van woensdag met Ajax.

Bayern München

Bayern München herstelde zich in de Bundesliga van de ongekende bekerblamage op bezoek bij Borussia Mönchengladbach. Met een 5-0 nederlaag kreeg de Rekordmeister de grootste bekernederlaag ooit en de grootste nederlaag in 43 jaar tijd te verwerken. 1. Union Berlin, komende donderdag de opponent van Feyenoord in de Conference League, werd in eigen huis al binnen 35 minuten op een 0-3 achterstand getrakteerd door twee goals van Robert Lewandowski en eentje van Leroy Sané.

Volledig scherm Robert Lewandowski viert zijn goal. © REUTERS

Door goals van Niko Giesselmann (1-3) en Julian Ryerson (2-4) was de thuisploeg wel twee keer trefzeker, maar Kingsley Coman had vlak na rust voor de 1-4 gezorgd, waarna Thomas Müller in de 79ste minuut voor de 2-5 eindstand tekende waardoor Bayern gewoon koploper blijft in de Bundesliga.

VfL Wolfsburg zonder Van Bommel en Weghorst

Mark van Bommel werd afgelopen week na de 0-2 nederlaag tegen SC Freiburg ontslagen bij VfL Wolfsburg en dat heeft het gewenste schokeffect opgeleverd bij Die Wölfe. Het Bayer Leverkusen van basisklanten Mitchel Bakker (na 83 minuten vervangen door Daley Sinkgraven) en Jeremie Frimpong werd met 0-2 verslagen. Wout Weghorst was er door zijn coronabesmetting nog niet bij. De goals werden voor VfL Wolfsburg vlak na rust gemaakt door Lukas Nmecha en Maximilian Arnold. In de 95ste minuut kreeg Maxence Lacroix nog rood bij de uitploeg, waarna Lucas Alario nog een penalty miste. Zo bleef het 0-2. Het is de eerste Bundesliga-zege voor VfL Wolfsburg sinds 11 september. Een goed begin van Van Bommel-vervanger Florian Kohfeldt.

Volledig scherm VfL Wolfsburg viert feest. © Federico Gambarini/dpa

Er waren nog twee andere wedstrijden vanmiddag in de Bundesliga: Het SC Freiburg van Mark Flekken won met 3-1 van het Greuther Fürth van Jetro Willems en Nick Viergever. De drie Nederlanders hadden allemaal een basisplek terwijl Justin Hoogma bij Greuther Fürth ontbrak wegens een blessure. Flekken en consorten staan nu derde in de Bundesliga met drie punten minder dan koploper Bayern en twee punten minder dan Borussia.

Jean-Paul Boëtius speelde de hele wedstrijd bij Arminia Bielefeld - FSV Mainz 05 en stapte met drie punten van het veld. Zonder de geblesseerde Jeremiah St. Juste werd het 1-2. Jonathan Burkardt maakte in de tweede helft de winnende nadat Jae-Sung Lee voor de 0-1 had gezorgd en Jacob Laursen voor de 1-1.