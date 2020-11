Bosz behoudt met Leverkusen plek in top vier met doelpuntrijke zege op Gladbach

Prachtgoal GladbachBayer Leverkusen heeft tegen mede-subtopper Borussia Mönchengladbach met succes de vierde plaats verdedigd. De ploeg van Peter Bosz was uiteindelijk met een 4-2 zege te sterk voor de concurrent in strijd om de Champions League-tickets.

In Duitsland verdienen de bovenste vier een plek in de groepsfase van de Champions League. Afgelopen seizoen troefde Borussia Mönchengladbach de ploeg van Peter Bosz op de allerlaatste speeldag af in strijd om het felbegeerde ticket. Dit seizoen heeft Leverkusen voorlopig de beste papieren. De West-Duitse club, waar Daley Sinkgraven op de bank zat, bleef vierde na een vermakelijk duel.



Met twee treffers was Lucas Alario de grote man aan Leverkusen-zijde. Via treffers van ploeggenoten Leon Bailey en Julian Baumgartlinger mocht Bosz opnieuw drie punten bijschrijven. Daar konden de twee tegengoals van Lars Stindl en de blessuretijdtreffer van Valentino Lazaro geen verandering in brengen. Lazaro zorgde met zijn goal wel voor het absolute hoogtepunt. À la Willy Carbo hakte hij de bal vallend achter Leverkusen-goalie Lukas Hradecky.

De achterstand van Leverkusen op koploper Bayern München bedraagt drie punten, terwijl het met één punt achterstand RB Leipzig in de nek hijgt. Borussia Dortmund ging dit weekend met 1-2 onderuit tegen Bayern, waardoor het momenteel op gelijke hoogte met Leverkusen staat. Die Werkself hebben een gat van drie punten op het verrassende Union Berlin van Sheraldo Becker.

Weghorst

Met een comfortabele 2-0 zege op TSG Hoffenheim heeft VfL Wolfsburg de aansluiting bij de Duitse subtop weten te behouden. Wout Weghorst was opnieuw van waarde bij de ploeg van Oliver Glasner. Weghorst verdubbelde na 26 minuten de score en tekende voor zijn derde treffer van het seizoen. Kort voor tijd had de spits opnieuw tot scoren kunnen komen, maar hij faalde vanaf elf meter. Eerder in de wedstrijd had Renato Steffen de score al geopend. De achttienjarige Melayro Bogarde, die vanaf het begin mocht starten, kon dat niet voorkomen. Joshua Brenet bleef negentig minuten op de bank.

Hij zag zijn teamgenoot Sargis Adam in de slotfase voor de aansluitingstreffer zorgen, maar Wolfsburg hield uiteindelijk stand. In blessuretijd groeide Munas Dabbur uit tot de schlemiel van de middag, door net als Weghorst te missen vanaf de strafschopstip. Daardoor bezetten Weghorst en consorten de zesde plaats in de Bundesliga.

Met zijn treffer haalde Wolfsburg deels zijn gram na een frustrerende week. Opnieuw zag hij zijn naam niet terug in de selectie van het Nederlands elftal, wat tot teleurstelling leidde bij de 28-jarige aanvalsleider.

Volledig scherm Weghorst. © BSR Agency