Bosz buigt met Leverkusen in enerverend duel voor oude ploeg Dortmund

Solskjaer niet tevreden: ‘Alles wat mis kon gaan, ging mis’

18:20 Hoewel Manchester United de Engelse koploper Liverpool op 0-0 wist te houden, houdt manager Ole Gunnar Solskjaer een slecht gevoel over aan het duel op Old Trafford. ,,Alles wat mis kon gaan, ging ook mis in de eerste helft’', zei de Noorse trainer, die al binnen 45 minuten door zijn drie wisselmogelijkheden heen was.