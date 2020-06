Bosz en Leverkusen jagen op CL: ‘In één week kunnen we álles winnen’

Griezmann went maar niet bij Barcelona: ‘Messi, maak het Antoine makkelij­ker’

11:27 Koploper FC Barcelona wacht vanavond een van de zwaarste klussen in de eindsprint van de Liga. Om tien uur staat in het verre zuiden nummer drie, Sevilla, klaar. De grote vraag is of bij Barça de zwaar bekritiseerde wereldkampioen Antoine Griezmann nog in de basis zal staan.