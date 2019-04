Bosz geeft Champions League-droom Leverkusen nog niet op

,,De concurrentie is dan wel groot, maar we denken dat we het hoogste kunnen bereiken”, zegt Bosz in vooruitblik op de vrijdagavondwedstrijd tegen FC Augsburg.



Leverkusen won van de laag geklasseerde clubs 1. FC Nürnberg (2-0) en VfB Stuttgart (0-1). De ploeg van Bosz staat in de Bundesliga op de zevende plaats met vijf punten achterstand op de voor Champions League vereiste vierde plek. Daar staat Eintracht Frankfurt, de ploeg die Bosz en Leverkusen volgende week treffen. “Eerst Augsburg, ook een team met vertrouwen. Ik blijf het gewoon wedstrijd voor wedstrijd bekijken.”