Bosz geeft vervolg aan droomstart met Borussia Dortmund

Hoffenheim pakt de leiding in de Bundesliga

18:19 TSG 1899 Hoffenheim heeft de koppositie in de Duitse voetbalcompetitie in handen genomen. Het elftal van trainer Julian Nagelsmann versloeg in eigen stadion Schalke 04 met 2-0. Dennis Geiger maakte in de dertiende minuut de openingstreffer. In de blessuretijd van de tweede helft verdubbelde invaller Lukas Rupp de voorsprong.