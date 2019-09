Bosz hard onderuit in Dortmund, hoofdrollen Klaassen en St. Juste

Alcácer kwam vorig seizoen over van Barcelona en was in Duitsland meteen een daverende hit. In zijn eerste Bundesliga-jaar, waarin hij in 26 competitiewedstrijden 18 keer scoorde, maakte hij vooral furore als subersub. Deze jaargang is hij begonnen als basisspeler en blijkt hij nóg makkelijker te kunnen scoren. In alle acht officiële duels die hij dit seizoen speelde voor Spanje en Borussia vond hij het net.



Zijn beste actie van de middag was echter het overstapje waarmee hij vlak na rust aan de basis stond van de tweede Dortmundse treffer. Alcácer liet het passje van Jadon Sancho behendig lopen omdat hij zag dat Marco Reus er beter voor stond dan hij.



De 2-0 van de Borussia-aanvoerder was een mokerslag voor de ploeg van Bosz die in grote delen van de wedstrijd de bovenliggende partij was. Voor de rake uithaal van Reus was Leverkusen in de tweede helft via Leon Bailey en Karim Bellarabi al twee keer dicht bij de gelijkmaker geweest. Maar Dortmund, dat door de zege naar de (voorlopige) tweede plaats klom, bleek vanmiddag voor de goal koelbloediger. Zo ook in de slotfase toen Raphaël Guerreiro en Reus de score verder opvoerden: 4-0.