Bosz is aanvoerder Schmelzer zes weken kwijt

Ravet kreeg in eerste instantie geel. De Fransman, die debuteerde voor Freiburg, moest echter alsnog met rood van het veld nadat de scheidsrechter overleg had gehad met de videoarbitrage. Dortmund wist de overtalsituatie niet uit te buiten en moest genoegen nemen met 0-0.

De ploeg van Bosz speelt woensdag tegen Tottenham Hotspur in de Champions League. Mogelijk ontbreekt dan ook Marc Bartra. De Spaanse verdediger viel tegen Freiburg al vroeg uit met een spierblessure.