Bosz kent met Lyon teleurstellend debuut tegen het Brest van Bizot

Bosz werd na vorig seizoen aangesteld als nieuwe trainer van Lyon, maar had zijn debuut in de Ligue 1 ongetwijfeld anders voorgesteld. De Nederlandse coach zag zijn ploeg weliswaar domineren in balbezit, maar kansen werden nauwelijks gecreëerd tegen de nummer 17 van vorig seizoen in de Franse competitie. Zonder de transfervrij naar FC Barcelona vertrokken Memphis Depay oogde Lyon aanvallend machteloos.



Tot overmaat van ramp was het bij de eerste echte kans voor Stade Brest wel direct raak. Vlak voor rust kreeg Irving Cardona alle ruimte om uit te halen en vanaf een meter of zeventien vuurde hij feilloos raak: 0-1. Omdat er in de tweede helft weinig veranderde aan het spelbeeld, greep Bosz na een uur spelen in. Thiago Mendes en Rayan Cherki verlieten het veld, Islam Slimani en Lucas Paqueta kwamen binnen de lijnen.