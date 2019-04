Bosz mag blijven hopen op CL-plek ondanks twee door VAR afgekeurde goals

Leverkusen moest winnen van de club van basisspeler Jeffrey Gouweleeuw om kans te houden op de felbegeerde vierde plek, aan het eind van de rit goed voor deelname aan het miljoenenbal. Eintracht Frankfurt bezet die plek nu met twee punten meer én een duel minder gespeeld. Volgende week zondag staan de ploegen in de BayArena tegenover elkaar.



Kevin Danso zorgde met een harde kopbal voor een vroege domper voor Bosz en co, maar spits Kevin Volland repareerde die achterstand drie minuten later. De Duits international, aanvoerder onder Bosz, schoot fraai raak.



Na rust gebeurde er van alles in de Augsburg Arena. Kai Havertz prikte de bal met een gelukje over Kostas Stafylidis heen, nu op aangeven van Volland. De uitblinker gaf ook de assist op de late 1-4 van Julian Brandt. Tussendoor scoorde verdediger Jonathan Tah nog en keurde de arbitrage op advies van de VAR twee doelpunten van Leverkusen af. Het waren al de derde en vierde treffer die de club dit seizoen door de videoscheidsrechter geannuleerd zag worden, een record in de Bundesliga.



