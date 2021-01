Bosz roemt ‘coronadiscipline’ van zijn ploeg, ondanks besmettingen

Video Spaanse media zien ‘nieuwe’ Frenkie bij Barcelona: ‘De Jong is essentieel geworden’

28 januari Dat Frenkie de Jong bezig is aan een sterke periode bij Barcelona, is ook de Spaanse media niet ontgaan. In het bekerduel bij Rayo Vallecano (1-2) maakte hij gisteravond de winnende goal. In vrijwel alle kranten werd de Oranje-international als man van de wedstrijd gekozen.