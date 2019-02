Bosz stunt met Leverkusen tegen Bayern

Het veerkrachtige Leverkusen beloonde zich daarmee voor de lef die het toonde tegen het vaak zo oppermachtige Bayern. In een aantrekkelijk topduel boekt Bosz zijn tweede zege op rij. En daar was na een uitstekende tweede helft niets op af te dingen. Invaller Lucas Alario maakte in de slotfase het feest compleet, toen hij – eveneens na een vlijmscherpe counter – een afgemeten voorzet van Julian Brandt binnen liep: 3-1.



Met die overwinning bewees Bosz zijn oude club Borussia Dortmund een enorme dienst. De koploper van de Bundesliga kwam zelf niet verder dan 1-1 bij Eintracht Frankfurt, maar liep desondanks een punt uit op de naaste belager. Dortmund heeft nu 49 punten uit 20 wedstrijden, zeven meer dan Bayern. De ploeg van Bosz (30 uit 20) klom naar de zevende plaats en is dus weer volop in de race voor Europees voetbal.



Bayer Leverkusen begon in de eigen BayArena uitstekend aan het duel met de Rekordmeister begonnen en had al binnen twee minuten een penalty kunnen krijgen. Scheidsrechter Tobias Stieler zag echter niets strafbaars in de toch duidelijke handsbal waarmee Mats Hummels een schot van Kevin Volland blokte.



Bayern had in het eerste kwartier weinig in te brengen, maar kwam daarna beter in de wedstrijd. Onder aanvoering van Kingsley Coman en Thomas Müller nam de ploeg van Niko Kovac het heft in handen. Met de niet altijd even zeker ogende doelman Lukas Hradecky overleefde Leverkusen een aantal hachelijke situaties.