Bosz weet wat hem te doen staat

Allegri rekent op Higuaín in topper tegen Napoli

12:39 Massimiliano Allegri denkt dat Gonzalo Higuaín morgen in de Italiaanse topper tegen koploper Napoli kan meespelen. De Argentijnse aanvaller van Juventus liet zich maandag opereren aan een breukje in zijn hand. ,,We moeten het nog even bekijken, maar ik heb er vertrouwen in'', aldus trainer Allegri vandaag over de inzetbaarheid van Higuaín.