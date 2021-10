Bosz wint met Lyon in Praag, ook zeges voor Napoli en Real Sociedad

John van den Brom heeft met zijn Belgische club Racing Genk een ruime nederlaag geïncasseerd in de Europa League. De uitwedstrijd in Londen tegen West Ham United eindigde in 3-0. Voor de thuisclub kwamen Craig Dawson, Issa Diop en Jarrod Bowen tot scoren in het London Stadium. Carel Eiting bleef bij de bezoekers op de bank.



Voor West Ham United was het de derde overwinning op rij. Dinamo Zagreb, Rapid Wien en Genk staan op drie punten. Voor de ploeg van Van den Brom betekende het de vierde nederlaag op rij, in alle competities.