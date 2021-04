Botman mag dromen van titel met Lille na zege bij PSG

Goed was de topper tussen Paris Saint-Germain en Lille zeker niet, maar de bezoekers uit het uiterste noorden van Frankrijk kregen in het Parc des Princes waarvoor ze naar de hoofdstad waren gekomen: drie punten. Jonathan David maakte na twintig minuten al de winnende goal. De 21-jarige aanvaller werd geboren in New York, maar is international van Canada en scoorde daar al elf keer in twaalf interlands. Vandaag maakte hij zijn tiende goal in 42 duels voor Lille, de club die hem afgelopen zomer voor 27 miljoen euro overnam voor AA Gent. Botman speelde ook een uitstekende wedstrijd naast de ervaren Portugees José Fonte (37) in het hart van de Lille-defensie. Voor het centrale duo maakten de middenvelders Benjamin André en Boubakary Soumaré al veel aanvalsplannen van Paris Saint-Germain onschadelijk. In de extra tijd kregen PSG-ster Neymar en Lille-verdediger Tiago Djaló allebei nog hun tweede gele kaart.



Memphis Depay kan vanavond goede zaken doen met Olympique Lyon. De nummer vier van de competitie gaat om 21.00 uur op bezoek bij RC Lens, dat het als promovendus uitstekend doet en vijfde staat. Lyon werd eerder vandaag gepasseerd door AS Monaco, dat dankzij goals van Wissam Ben Yedder (2x), Cesc Fàbregas en Kevin Volland met 4-0 won van FC Metz in het Stade Louis II. Monaco werd in het seizoen 2016/2017 (met Kylian Mbappé) kampioen, verder gingen alle titels sinds 2012 naar Paris Saint-Germain. Lille werd in 2011 voor de derde keer kampioen van Frankrijk, een jaar later werd Montpellier nog verrassend kampioen.