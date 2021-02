Botman weer boven Memphis, PSG klopt Marseille opnieuw

Vlap moet vanwege sneeuw wachten op debuut in Bundesliga

14:04 De wedstrijd in de Bundesliga tussen Arminia Bielefeld en Werder Bremen gaat niet door. Ook in Duitsland is een flinke laag sneeuw gevallen en het bleek onmogelijk om het veld sneeuwvrij te maken. Het duel zou om 18.00 uur beginnen, maar rond het middaguur besloot de organisatie van de Duitse voetbalcompetitie over te gaan tot afgelasting.