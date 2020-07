Bournemouth hoopt op Aké in 'belangrijkste wedstrijd uit loopbaan’

Bekerfinale/Video's Bijna vijf maanden geen wedstrijd, maar PSG lijkt klaar voor de prijzen­jacht

13:39 Net als in Nederland besloot men eind april ook in Frankrijk de competitie definitief stil te leggen. In tegenstelling tot in Nederland werd de koploper wel als kampioen aangewezen: Paris Saint-Germain. Die ploeg speelt vanavond (21.10 uur) de bekerfinale, want ook die wordt in tegenstelling tot in Nederland wél gespeeld, tegen Saint-Étienne.