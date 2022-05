Bournemouth-speler David Brooks (24) zegt dat hij vrij is van kanker: ‘Ik ben zo opgewonden’

Reportage Op bezoek in het ‘kleine’ Vi­la-re­al: ‘Wij hebben hier altijd gevonden dat we nooit zoveel voorstel­len’

Villarreal is de vreemde eend in de bijt tussen de clubs in de halve finales van de Champions League. Afkomstig uit een stadje met 51.000 inwoners (een soort Houten, Middelburg of Weert) verrast de laatste winnaar van de Europa League ook dit seizoen iedereen.

27 april