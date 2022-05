Column Van Hanegem | Mensen veroordelen Mourinho, terwijl de bewierookte Guardiola zich wel als een malloot mag gedragen

De UEFA ontneemt heel veel supporters de unieke kans om hun club in actie te zien in een prachtige wedstrijd. De finale van de Conference League, hoe gek we dat toernooi aanvankelijk ook vonden, dáár wil de aanhang van Feyenoord, maar ook die van AS Roma, natuurlijk massaal naartoe. Tirana is niet bepaald een voetbalstad en het stadion is een beetje als het Abe Lenstra Stadion, zo klein. En de meeste kaarten gaan naar sponsors en relaties, zoals altijd.